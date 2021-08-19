أخصائية تغذية توضح أضرار الطهي بالزيوت النباتية.. وكيف يمكن استبدالها

أوضحت أخصائية تغذية هندية، مخاطر استخدام الزيوت النباتية في طهي الطعام؛ وكيف يمكن استبدالها بأنواع أخرى.
ونصحت أخصائية التغذية الهندية سواتي باثوال، بتجنب تسخين الزيوت النباتية مثل دوار الشمس والكانولا ونخالة الأرز وزيت فول الصويا، كون ذلك يحولها إلى مركبات سامة تُسمى “الدهون المُتحولة”.
ولفتت وفقاً لموقع “أونلي ماي هيلث”، إلى أنه يمكن الاعتماد على زيت الخردل المعصور على البارد أو الفول السوداني أو زيت الفول السوداني أو زيت جوز الهند أو الزبدة أو السمن، كونها مقاومة للضرر الناتج عن الحرارة أو الأكسدة.
وأشارت إلى أنه يجب الاعتماد في القلي على السمن النقي؛ لتحقيق نتائج أفضل والحفاظ على صحة جيدة، مشيرةً إلى أن الدهون الضارة لا تمتص فيتامينات “A وD وE وK ” بكفاءة. وفق “أخبار 24”.
وشددت على أن الزيوت الضارة تتسبب أيضاً في الشعور بالاكتئاب والضعف والقلق، إلى جانب الإصابة بالسكتة الدماغية والصداع النصفي وارتفاع نسبة الكوليسترول.