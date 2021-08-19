أعلن مجلس إدارة نادي الرائد، برئاسة فهد المطوع، رسميا، انضمام يحيى الشهري، لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال النادي، إن رئيس نادي الرائد فهد المطوع أنهى صفقة انتقال اللاعب يحيى الشهري، قادماً من نادي النصر، متمنيا له التوفيق مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
وكان يحيى الشهري رحل عن صفوف النصر في يوليو الماضي، بعد نهاية عقده بناء على قرار من إدارة مسلي آل معمر لعدم حاجة الفريق له بالموسم الجاري.
ويستعد الرائد لمواجهة نظيره الحزم، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وفق “أخبار 24”.