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أخبار محلية > “الداخلية” تُحذر مجدداً من التجمعات العائلية المُخالفة.. وتوضح عقوبتها
19/08/2021   9:26 ص

“الداخلية” تُحذر مجدداً من التجمعات العائلية المُخالفة.. وتوضح عقوبتها

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جددت وزارة الداخلية، التحذير من التجمعات العائلية داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المُحددة من قبل جهة الاختصاص.

ونوهت إلى أن التجمع العائلي بأعداد تتجاوز المُحددة بحيز واحد أو مُحدد ولا تربط القائمين به علاقة سكنية مُخالف للإجراءات الوقائية من “كورونا”، مبينةً أن العقوبة فيه على المسؤول أو المنشأة 10 آلاف ريال.

ولفتت إلى أن عقوبة حضور التجمع المُخالف تصل إلى الغرامة بـ 5 آلاف ريال مع مضاعفة العقوبة في حال تكرارها أول مرة، وكذلك إحالة مُكررها للمرة الثانية للنيابة العامة.وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن الدعوة للتجمع محل المُخالفة أو التسبب فيها تكون عقوبتها 10 آلاف ريال، مع مضاعفتها في حال التكرار، والإحالة للنيابة العامة إذا تكررت مجدداً.

“الداخلية” تُحذر مجدداً من التجمعات العائلية المُخالفة.. وتوضح عقوبتها

أخبار محلية
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