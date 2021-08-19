بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يُحذر من تحدٍ جديد لـ”كورونا” بالمملكة

توقّع استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد غليلة، زيادة حالات الإصابة بفيروس “كورونا” بين الأطفال في المملكة خلال الفترة المقبلة.
وقال غليلة بمداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن احتمالية تزايد الإصابات بين الأطفال هو تحدٍ جديد في ظل عدم وجود لقاحات لهم، مبيناً أنه خلال 6 شهور سيتم اعتماد لقاحات لتلك الفئة العمرية.
ولفت إلى أنه في حال تحصين 70% من أبناء المجتمع ستكون المملكة من أوائل الدول في التحصين ضد “كورونا”، موضحاً أن الإجراءات الاحترازية ستقل تدريجياً.
فيديو | استشاري أمراض معدية لـ #نشرة_النهار: إذا وصلنا إلى تحصين 70% من المجتمع خلال شهرين سنكون من أوائل الدول في التحصين ضد #كورونا.. وستقل الكثير من الإجراءات الاحترازية المتبعة حاليا #الإخبارية pic.twitter.com/AfuFNZ1ISo
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 18, 2021
وفق “أخبار 24”.