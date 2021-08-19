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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يُحذر من تحدٍ جديد لـ”كورونا” بالمملكة
19/08/2021   9:31 ص

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يُحذر من تحدٍ جديد لـ”كورونا” بالمملكة

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توقّع استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد غليلة، زيادة حالات الإصابة بفيروس “كورونا” بين الأطفال في المملكة خلال الفترة المقبلة.

وقال غليلة بمداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن احتمالية تزايد الإصابات بين الأطفال هو تحدٍ جديد في ظل عدم وجود لقاحات لهم، مبيناً أنه خلال 6 شهور سيتم اعتماد لقاحات لتلك الفئة العمرية.

ولفت إلى أنه في حال تحصين 70% من أبناء المجتمع ستكون المملكة من أوائل الدول في التحصين ضد “كورونا”، موضحاً أن الإجراءات الاحترازية ستقل تدريجياً.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية يُحذر من تحدٍ جديد لـ”كورونا” بالمملكة

أخبار محلية
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