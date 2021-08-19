بما فيها المشي.. استشاري: 5 حالات صحية تمنع ممارسة أي نوع من أنواع الرياضة

حدد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، 5 حالات صحية تعد من الموانع المطلقة لممارسة أي نوع من أنواع الرياضة، بما فيها رياضة المشي.
وأوضح النمر أن من هذه الموانع، الإصابة بالذبحة الصدرية غير المستقرة، أو فشل في القلب مع تجمع السوائل في الرئتين، أو حدوث ارتفاع عال في الضغط غير متحكم به.
وأضاف أن الموانع الخمسة لممارسة الرياضة تضم كذلك، حدوث تضييق في الصمام الأبهر الشديد الذي يسبب كتمة، أو وجود أنواع معينة من عدم انتظام نبضات القلب (غير حميدة) ولا يمكن التحكم بها. وفق “أخبار 24”.