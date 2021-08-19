“الاستثمارات العامة” يعلن عن وظائف شاغرة بمسمى “مساعد تنفيذي”.. وهذه شروطها

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن وظائف شاغرة بمسمى مساعد تنفيذي بدوام كامل، وفق شروط معينة داعياً الراغبين في التوظيف إلى تقديم سيرهم الذاتية.
وأوضح الصندوق أن مهام الوظيفة تشمل تقديم الدعم السكرتاري والإداري الشخصي بطريقة جيدة التنظيم وفي الوقت المناسب، والرد على المكالمات الهاتفية المباشرة، وتنظيم وجدولة المواعيد، ووضع خطط للاجتماعات، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني ومذكرات المراسلات، والمساعدة في إعداد التقارير المجدولة بانتظام، واتباع الإجراءات والسياسات التشغيلية بما يتماشى مع التوجيه المؤسسي والاستراتيجي.
وأضاف أن المهام الوظيفية تشمل كذلك تطوير وصيانة تحديث نظام الملفات والحفاظ على سياسات وإجراءات المكتب، وحجز ترتيبات السفر، وتقديم الدعم العام للزوار كنقطة اتصال للعملاء الداخليين والخارجيين، والتنسيق مع أصحاب المصلحة للتعامل مع الطلبات والاستفسارات من فريق المشروع، ومراجعة وضمان الجودة لجميع الخدمات ومنتجات العمل التي تقدمها الإدارة وفقًا للسياسات والإجراءات المعمول بها.
وأشار إلى أن الشروط الواجب توافرها فيمن يريد التقدم إلى الوظيفة أن يكون لديه خبرة لمدة عام ذات صلة بالمهام الوظيفية، وأن يكون مؤهله الدراسي درجة الدبلوم كحد أدنى أو ما يعادلها، وأن يجيد اللغتين العربية والإنجليزية، ولديه معرفة بنظم وإجراءات إدارة المكاتب، ومعرفة كذلك بمعدات المكاتب كالطابعات وغيرها. وفق “أخبار 24”.
وبيّن أن الشروط تشمل كذلك أن يكون لدى المتقدم مهارات إعداد التقارير المتقدمة، وأن يكون مهتماً بكل التفاصيل ومهارات حل المشكلات، ولديه مهارات اتصال كتابية وشفهية ممتازة، ومهارات تنظيمية قوية مع القدرة على تعدد المهام.