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أخبار محلية > طلق زوجتيه بالمملكة.. مواطن يروي باكياً قصة تعلقه بفتاة بالخارج وخيانتها له
19/08/2021   9:32 ص

طلق زوجتيه بالمملكة.. مواطن يروي باكياً قصة تعلقه بفتاة بالخارج وخيانتها له

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عرض مواطن باكياً مشكلته التي بدأت بتعلقه بفتاة في الخارج، قبل أن يتزوجها وتدفعه إلى الانفصال عن زوجتيه بالمملكة.

وقال المواطن ويُدعى سعد في مداخلة مع برنامج “بعد المنتصف” على إذاعة ” MBC FM”، إنه تعلق بالفتاة لدرجة العشق وقرر الزواج منها خارج المملكة، لعدم قدرته على استقدامها بسبب ظروف عمله.

وأضاف أنه تورط في تطليق زوجتيه والابتعاد عن أبنائه والانشغال بزوجته الجديدة التي قدم لها الكثير من الهدايا القيمة، لكنه اكتشف خيانتها له، مشيراً إلى أنه يشعر بأنه مسحور من شدة تعلقه بها. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أنه لا يرغب بالانفصال عنها رغم عدم وجود أبناء بينهما ويريد استقدامها إلى المملكة، مناشداً من يستطيع مساعدته عدم التأخر في ذلك.

طلق زوجتيه بالمملكة.. مواطن يروي باكياً قصة تعلقه بفتاة بالخارج وخيانتها له

أخبار محلية
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