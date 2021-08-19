“الأرصاد”: تنبيهات بأمطار متوسطة وغزيرة وسحب رعدية على بعض المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الخميس)، تنبيهات بسحب رعدية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة في عدد من المناطق.
وأوضح المركز أن أجزاء من مناطق مكة المكرمة، وعسير، والباحة، وجازان ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، متوقعًا استمرارها من الساعة الـ12 ظهرًا حتى الـ8 مساءً.
وأبان أن عدداً من المدن بمنطقة جازان، ستشهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وسيول، مبيناً أن هذه الحالة ستبدأ من الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
ونوه بأن محافظتي البرك بعسير، وشرورة بنجران ستشهدان سحباً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، لافتاً إلى أن الحالة في شرورة تبدأ عند الـ10 صباحاً، وتستمر حتى الـ8 مساءً، أما في البرك فتستمر حتى الـ9 صباحاً. وفق “أخبار 24”.
كما سيشهد عدد من محافظات عسير أمطارًا رعدية تستمر من الساعة الـ12 ظهرًا حتى الـ8 مساءً، وذلك على أحد رفيدة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، ورجال ألمع، ومحايل، متوقعًا أن يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.