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أخبار محلية > بعضها مزود بإشارات ضوئية.. تخصيص 17 بابًا لاستقبال ‏المصلين والمعتمرين بالحرم المكي
19/08/2021   1:54 م

بعضها مزود بإشارات ضوئية.. تخصيص 17 بابًا لاستقبال ‏المصلين والمعتمرين بالحرم المكي

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تخصيص 17 باباً لاستقبال المصلين والمعتمرين، وسط ‏إجراءات احترازية، وتكليف أكثر من 100 مراقب للأبواب، ‏لاستقبال وتوجيه قاصدي المسجد الحرام إلى الأماكن ‏المخصصة‎.

وأوضح مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام، فهد المالكي أن ‏الأبواب الخاصة بالمصلين هي: جسر أجياد، وسلم الشبيكة، ‏وسلم 91، ومدخل جسر الأرقم، وباب 84، وباب 74، وباب ‏‏121، وباب 114.‏

وأشار “المالكي” إلى أنه تم تخصيص أبواب الملك فهد، وباب ‏أجياد، وباب الصفا، وباب النبي صلى الله عليه وسلم، وباب ‏السلام، وباب المروة، وسلم الأرقم، وجسر المروة، للمعتمرين.

وأضاف أن هناك أبواباً مزودة بإشارات ضوئية ولوحات إرشادية ‏تضيء باللون الأخضر عند وجود أماكن شاغرة داخل المسجد ‏الحرام، وتضيء باللون الأحمر عند اكتمال الطاقة الاستيعابية.‏ وفق “أخبار 24”.

‏وأكد عدم الدخول إلى المسجد الحرام وقت خروج المصلين بعد ‏الصلاة مباشرة، لما قد يسببه ذلك من عدم تحقيق عمليات ‏التباعد المكاني، إضافة إلى ضبط عملية الدخول والخروج، ‏وإتاحة الفرصة لقاصدي البيت الحرام لأداء مناسكهم بكل ‏راحة وطمأنينة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

بعضها مزود بإشارات ضوئية.. تخصيص 17 بابًا لاستقبال ‏المصلين والمعتمرين بالحرم المكي

أخبار محلية
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