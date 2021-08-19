بعضها مزود بإشارات ضوئية.. تخصيص 17 بابًا لاستقبال ‏المصلين والمعتمرين بالحرم المكي

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تخصيص 17 باباً لاستقبال المصلين والمعتمرين، وسط إجراءات احترازية، وتكليف أكثر من 100 مراقب للأبواب، لاستقبال وتوجيه قاصدي المسجد الحرام إلى الأماكن المخصصة.
وأوضح مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام، فهد المالكي أن الأبواب الخاصة بالمصلين هي: جسر أجياد، وسلم الشبيكة، وسلم 91، ومدخل جسر الأرقم، وباب 84، وباب 74، وباب 121، وباب 114.
وأشار “المالكي” إلى أنه تم تخصيص أبواب الملك فهد، وباب أجياد، وباب الصفا، وباب النبي صلى الله عليه وسلم، وباب السلام، وباب المروة، وسلم الأرقم، وجسر المروة، للمعتمرين.
وأضاف أن هناك أبواباً مزودة بإشارات ضوئية ولوحات إرشادية تضيء باللون الأخضر عند وجود أماكن شاغرة داخل المسجد الحرام، وتضيء باللون الأحمر عند اكتمال الطاقة الاستيعابية. وفق “أخبار 24”.
وأكد عدم الدخول إلى المسجد الحرام وقت خروج المصلين بعد الصلاة مباشرة، لما قد يسببه ذلك من عدم تحقيق عمليات التباعد المكاني، إضافة إلى ضبط عملية الدخول والخروج، وإتاحة الفرصة لقاصدي البيت الحرام لأداء مناسكهم بكل راحة وطمأنينة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.