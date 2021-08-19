كشفت تسريبات عن شكل ومواصفات الهاتف الجديد الذي تعتزم هواوي طرحه في الأسواق قريبًا‎.‎

وجاء الهاتف الجديد وفقًا لـ”‏‎ “ixbitبهيكل أنيق محاط بإطارات ‏متينة من المعدن، ومجهز بشاشة‎ АMOLED ‎بمقاس 6.72 ‏بوصة، حوافها منحنية من الجوانب وشبيهة بشاشات هواتف‎ ‎NOTE ‎الشهيرة من سامسونغ‎.‎

وتأتي الكاميرا الأساسية بـ 3 عدسات موضوعة في إطار ‏بيضاوي الشكل، وستكون الكاميرا الأمامية ثنائية العدسة، أما العدسة الثالثة فهي كبيرة مخصصة للتصوير العريض.

ومنحت هواوي هاتفها المرتقب معالج‎ Kirin 9000 ‎المتطور القادر على ‏التعامل مع شبكات 5‏G، فضلا عن ماسح لبصمات الأصابع مدمج في ‏الشاشة، ومنفذين لشرائح الاتصال، وسيعمل الهاتف من خلال نظام تشغيل مطور عن ‏نظام “أندرويد-11”.

ويمتلك الهاتف ذاكرة وصول عشوائي 12 ‏غيغابايت، وداخلية 128 و256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر ‏بطاقات ذاكرة خارجية،‎ ومنفذ‏ ‎Type-‎C، وشريحة ‎NFC، وبطارية بسعة 4300 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة ‏عبر شاحن بقدرة 66 واط.

وفق “أخبار 24”.