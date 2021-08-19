كشفت تسريبات عن شكل ومواصفات الهاتف الجديد الذي تعتزم هواوي طرحه في الأسواق قريبًا.
وجاء الهاتف الجديد وفقًا لـ” “ixbitبهيكل أنيق محاط بإطارات متينة من المعدن، ومجهز بشاشة АMOLED بمقاس 6.72 بوصة، حوافها منحنية من الجوانب وشبيهة بشاشات هواتف NOTE الشهيرة من سامسونغ.
وتأتي الكاميرا الأساسية بـ 3 عدسات موضوعة في إطار بيضاوي الشكل، وستكون الكاميرا الأمامية ثنائية العدسة، أما العدسة الثالثة فهي كبيرة مخصصة للتصوير العريض.
ومنحت هواوي هاتفها المرتقب معالج Kirin 9000 المتطور القادر على التعامل مع شبكات 5G، فضلا عن ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ومنفذين لشرائح الاتصال، وسيعمل الهاتف من خلال نظام تشغيل مطور عن نظام “أندرويد-11”.
ويمتلك الهاتف ذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وداخلية 128 و256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية، ومنفذ Type-C، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4300 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن بقدرة 66 واط.
وفق “أخبار 24”.