أرقام من تاريخ مواجهات النصر ضد الفيصلي في دوري المحترفين

يستضيف ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مباراة فريق النصر أمام نظره الفيصلي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ولعب النصر والفيصلي، 22 مباراة سابقة، ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين، قبل مواجهة اليوم المرتقبة، وشهدت تفوقًا واضحا للنصر، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 12 مباراة.
على الجانب الآخر، نجح فريق الفيصلي في تحقيق الفوز على النصر، في مباراة واحدة، فيما خيم التعادل على نتيجة 9 مباريات في بطولة دوري المحترفين.
وقبل مباراة اليوم يحتل فريق النصر المركز الأول في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 3 نقاط، فيما يقع الفيصلي في المركز الـ11 بنقطة واحدة.
وفق “أخبار 24”.