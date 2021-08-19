نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > أرقام من تاريخ مواجهات النصر ضد الفيصلي في دوري المحترفين
19/08/2021   1:56 م

أرقام من تاريخ مواجهات النصر ضد الفيصلي في دوري المحترفين

+ = -
703

يستضيف ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مباراة فريق النصر أمام نظره الفيصلي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب النصر والفيصلي، 22 مباراة سابقة، ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين، قبل مواجهة اليوم المرتقبة، وشهدت تفوقًا واضحا للنصر، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 12 مباراة.

على الجانب الآخر، نجح فريق الفيصلي في تحقيق الفوز على النصر، في مباراة واحدة، فيما خيم التعادل على نتيجة 9 مباريات في بطولة دوري المحترفين.

وقبل مباراة اليوم يحتل فريق النصر المركز الأول في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 3 نقاط، فيما يقع الفيصلي في المركز الـ11 بنقطة واحدة.

تاريخ المواجهات

وفق “أخبار 24”.

أرقام من تاريخ مواجهات النصر ضد الفيصلي في دوري المحترفين

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885169665.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.