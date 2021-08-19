بالفيديو.. أول تعليق من يحيى الشهري بعد انضمامه إلى الرائد

علق اللاعب يحيى الشهري، على انضمامه رسميا إلى نادي الرائد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوفه في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال الشهري في فيديو نشره الرائد على حسابه على “تويتر”: “خطوة مهمة في مسيرتي الكروية.. الحمد لله اليوم وقعت مع الرائد، وأشكر رئيس مجلس الإدارة فهد المطوع، ووكيل أعمالي، وأتمنى دعم جمهور الرائد من أجل تقديم كل ما لدي”.
وكان يحيى الشهري رحل عن صفوف النصر في يوليو الماضي، بعد نهاية عقده بناء على قرار من إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر، لعدم حاجة الفريق له بالموسم الجاري.
🎥 | حديث الكابتن يحيى الشهري لجماهير #الرائد بعد التوقيع اليوم pic.twitter.com/5e1sl5E50o
— نادي الرائد السعودي (@alraedclub) August 18, 2021
وفق “أخبار 24”.