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اخبار رياضية > وزير الرياضة يوجه تهنئة للأمير عبدالرحمن الفيصل: “مشرف مشرفنا كعادته”
19/08/2021   1:55 م

وزير الرياضة يوجه تهنئة للأمير عبدالرحمن الفيصل: “مشرف مشرفنا كعادته”

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وجه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رسالة تهنئة إلى الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل، وذلك بمناسبة فوز الجواد “مشرف” بلقب شوط Juddmont International للفئة الأولى.

وقال “الفيصل”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أبارك للأمير عبدالرحمن الفيصل لفوز الجواد مشرف بلقب شوط Juddmont International، للفئة الأولى.. مشرف مشرفنا كعادته، مبروك للوطن”.

وكان الجواد مشرف المملوك للأمير عبدالرحمن الفيصل، فاز بلقب الشوط عن الفئة الأولى بقيادة الفارس ديفيد إيغن، في أول أيام مهرجان يوركشاير إيبور. وفق “أخبار 24”.

وتُقام منافسات لقب “جودمونت إنترناشونال ستيكس” لمسافة 2100 متر للفئة الأولى في مضمار “يورك” في إنجلترا.

وزير الرياضة يوجه تهنئة للأمير عبدالرحمن الفيصل: “مشرف مشرفنا كعادته”

اخبار رياضية
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