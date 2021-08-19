أجرى فريق الاتحاد، مساء الأربعاء، أولى حصصه التدريبية في المغرب، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، تأهبا لخوض نهائي البطولة العربية أمام نظيره الرجاء البيضاوي.
ووجه الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، اللاعبين الذين شاركوا في اللقاء الماضي لتأدية تدريبات استرجاعية، فيما اشتمل مران باقي العناصر على تدريبات لياقية وفنية.
وأقام الجهاز الفني مناورة للاعبين الذين لم يشاركوا في اللقاء الماضي، ختم معها التدريب، وسط متابعة من رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي ونائبه المشرف العام على كرة القدم أحمد كعكي.
واحتفل اللاعبون بمشاركة المدافع عبدالله الحافظ، في التدريب بعد انضمامه إلى قائمة الفريق مساء الأربعاء، بعد الإعلان عن انضمامه رسميا لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من نادي الوحدة.
وفق “أخبار 24”.