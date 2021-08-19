أدى فريق الهلال، مساء يوم الأربعاء، مرانه الرئيسي استعداداً لمواجهة نادي التعاون، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، السبت المقبل.
وشهدت تدريبات الهلال غياب لاعب خط الوسط عبدالله عطيف، إثر شعوره بآلام في الركبة، حيث تواجد في العيادة بمقر النادي في العاصمة الرياض، كما لم يشارك المحترف البيروفي أندري كاريلو، نظير قدوم مولوده الثالث.
وعقد المدير الفني للفريق، البرتغالي جارديم، قبل بداية المران اجتماعا فنيا باللاعبين في مقر المعسكر، شرح خلاله عددا من الجمل التكتيكية قبل أن يطبقها على جزء من الملعب، مركزا في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية.
وفق “أخبار 24”.