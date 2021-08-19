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أخبار محلية > “التجارة” تلزم متجراً إلكترونياً بإعادة 500 ألف ريال للمستهلكين.. لهذا السبب
19/08/2021   10:01 م

“التجارة” تلزم متجراً إلكترونياً بإعادة 500 ألف ريال للمستهلكين.. لهذا السبب

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ألزمت وزارة التجارة متجراً الكترونيا بإعادة أكثر من 500 ألف ريال للمستهلكين، بسبب مخالفة المتجر للنظام وتأخره في الإيفاء بالتزاماته بتسليم المنتجات التي طلبها المستهلكون.

وأوضحت أنها تلقت بلاغاً عن تأخر متجر مختص باستيراد البضائع من الصين في تسليم المنتجات خلال المدة المحددة، وأنها من خلال متابعتها المستمرة أعادت للمستهلكين مبلغ 256 ألف ريال.

وأشارت إلى أن بقية المبالغ اتُّفق عليها بين المتجر والعملاء البالغ عددهم 211 عميلا وجُدولت برضاهم، وستُسلم لهم خلال أيام. وفق “أخبار 24”.

وأكدت “التجارة” متابعتها المستمرة للمتاجر الإلكترونية لحفظ حقوق المستهلك، والتأكد من التزامها بالنظام ورصد كافة التجاوزات ومخالفة غير الملتزمة، وإيقاع العقوبات بحقها.

“التجارة” تلزم متجراً إلكترونياً بإعادة 500 ألف ريال للمستهلكين.. لهذا السبب

أخبار محلية
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