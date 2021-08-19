بالفيديو.. عضوة في “حقوق الإنسان” تحذّر من الظهور على مواقع التواصل أثناء التدخين.. لماذا؟

حذّرت عضوة مجلس هيئة حقوق الإنسان سارة العبدالكريم، اليوم (الخميس)، من الظهور في المقاطع المرئية على مواقع التواصل أثناء تدخين أي نوع من أنواع التبغ.
وأوضحت العبدالكريم، في مداخلة تليفزيونية مع برنامج “ياهلا” على روتانا خليجية، أن عرض القنوات الفضائية لمشاهد التدخين المختلفة يعرّضها للمساءلة القانونية.
وأكّدت أن المسؤولية القانونية تقع على أصحاب الحسابات الشخصية على منصات التواصل، في حالة ظهورهم أثناء التدخين أو عرضهم لمقاطع تروج للمواد والأدوات المستخدمة في التدخين. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أنه جرى معاقبة عدد من أصحاب الحسابات الشخصية لارتكابهم تلك المخالفات، مشيرةً إلى أنه يوجد ردة فعل إيجابية لدعوات رفض ظاهرة التدخين من قبل رواد المقاهي والمطاعم خلال الـ 10 سنوات الماضية، داعيةً الجميع إلى استهجان الظاهرة ورفضها خصوصاً أمام الأطفال.
احذر قبل أن تظهر بسيجارة على #ىسناب أو أي منصة الكترونية#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ZYhLKLPvD5
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) August 19, 2021