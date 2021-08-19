وفاة رجل الأعمال الشيخ أحمد الهوشان

توفي اليوم الخميس رجل الأعمال الشيخ أحمد بن حمد الهوشان، عضو مجلس إدارة مؤسسة اليمامة الصحفية، وسيُصلى عليه بجامع الراجحي بمدينة الرياض غداً بعد صلاة الجمعة، وسيكون العزاء في المقبرة.
وُلد الهوشان عام 1352هـ 1932م في المدينة المنورة، وتلقى تعليمه الأولي بها وحصل على شهادة إدارة أعمال من إنجلترا عام 1380هـ – 1960م، وبعد عودته من الدراسة تفرغ لممارسة النشاط التجاري.
ومارس الراحل العمل الصحفي لفترة من الزمن في جريدة الرياض، حتى أصبح نائباً للمدير العام ثم رئيساً للتحرير، وعضواً في مجلس إدارتها، وهو مالك ورئيس مجموعة الهوشان التجارية. وفق “أخبار 24”.