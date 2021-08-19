مع بداية العام الدراسي.. تعرف على أبرز البروتوكولات الصحية داخل مدارس التعليم العام

أوضحت وزارة التعليم، اليوم (الخميس)، أبرز البروتوكولات الصحية المعتمدة داخل مدارس التعليم العام مع بداية العام الدراسي 1443هـ.
وجاءت أبرز البروتوكولات على النحو التالي:
– إلغاء الاصطفاف الصباحي، وتفويج الطلبة مباشرة إلى فصولهم، وأن تكون فترة الاستراحة 15 دقيقة، وتقسم على فترات مختلفة من اليوم الدراسي.
– استمرار زمن الحصة الدراسية لمدة 45 دقيقة، واستبدال الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لا تحقق التباعد الجسدي، بالإضافة إلى تهيئة فرق عمل داخل المدرسة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة.
– في حال وجود إصابات أو اشتباه في إصابة داخل الفصل، يتم تعليق الدراسة في الفصل 10 أيام، وتحويل العملية التعليمية عن بعد.
– في حال تم رصد حالتين أو أكثر في فصول مختلفة داخل المدرسة، يتم تعليق الحضور للمدرسة وتحويل العملية التعليمية عن بعد.
وفق “أخبار 24”.