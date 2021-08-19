بالفيديو.. وزير التعليم: لن يتاح لغير المحصنين الحضور للمنشأة التعليمية.. وهكذا سيتلقون دروسهم

أكّد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الخميس، أن العام الدراسي المقبل للطلاب سيكون حضورياً في التعليم الجامعي والتدريب التقني والمرحلتين المتوسطة والثانوية، وسيبدأ بعد حصولهم على جرعتين من لقاح كورونا، ولن يتاح لغير المحصنين الحضور للمنشأة التعليمية.
وأضاف أن المعلم أو المعلمة سيقوم برفع الدروس اليومية للطلاب غير المسموح لهم بالحضور، على منصة مدرستي لاستكمال رحلتهم التعليمية، وإتاحة البدائل التعليمية في المنصة.
وأشار إلى أن توقيت الدراسة عن بعد في منصة مدرستي سيبدأ للمرحلة الابتدائية الساعة 3:30 عصراً حتى 7 مساءً، وأن الطلبة الذين حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا بلغت نسبتهم في التعليم العام 93% ومن حصلوا على جرعتين 37%، أما طلبة التعليم الجامعي الذين حصلوا على جرعة واحدة فبلغت نسبتهم 85%، ومن حصلوا على جرعتين 59%، ونتوقع زيادة هذه النسب مستقبلاً.
وقال إن الوزارة أنهت تهيئة وتجهيز المباني المدرسية، وتأمين المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس بكافة إدارات التعليم بمبلغ أكثر من مليار ريال، وتم الاستغناء عن 671 مبنى مستأجراً خلال العامين الماضيين، كما جرى تسلم 232 مبنى بطاقة استيعابية 119 ألف طالب وطالبة، وتجهيز 30 ألف حافلة ومركبة مدرسية لنقل 1.2 مليون طالب وطالبة في 21 ألف مدرسة، وتوزيع أكثر من 71 مليون كتاب على المدارس استعداداً للعام الدراسي.
ولفت إلى أنه تم تدريب أكثر من 331 ألف معلم ومعلمة خلال إجازة الصيف؛ للاستثمار الأمثل لقدراتهم بما يخدم العملية التعليمية، كما تم استبدال الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لا تحقق التباعد الجسدي بأنشطة تضمن سلامة الطلبة وتحقق كافة الإجراءات الاحترازية، وتهيئة فرق عمل داخل المدرسة للتأكد من ذلك.
#وزير_التعليم: الطلبة الذين حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا بلغت نسبتهم في التعليم العام (93%) ومن حصل على جرعتين (37%)، أما طلبة التعليم الجامعي الذين حصلوا على جرعة واحدة بلغت نسبتهم (85%) ومن حصل على جرعتين (59%)، ونتوقع زيادة هذه النسب مستقبلاً.#مؤتمر_التواصل_الحكومي pic.twitter.com/lAUebrLlYo
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) August 19, 2021
#وزير_التعليم: الطلاب الذين لم يتلقوا جرعتين سيكون تعليمهم عن بُعد لحين استكمال الجرعات.#مؤتمر_التواصل_الحكومي pic.twitter.com/BaCwbiAq1D
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) August 19, 2021
فيديو | وزير التعليم: الطلبة الذين لم يحصلوا على جرعتي لقاح #كورونا لن يتاح لهم الحضور للمنشأة التعليمية وسيقوم المعلم برفع الدروس اليومية لهم على منصة مدرستي #الإخبارية#مؤتمر_التواصل_الحكومي#نشرة_النهار pic.twitter.com/k1dUXiyUux
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 19, 2021
وفق “أخبار 24”.