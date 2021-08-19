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أخبار محلية > بالفيديو.. وزير التعليم يوضح آلية التعامل في حال رصد إصابات بكورونا في المدارس
19/08/2021   10:00 م

بالفيديو.. وزير التعليم يوضح آلية التعامل في حال رصد إصابات بكورونا في المدارس

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أوضح وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ الآلية التي ستُتبع في حال ظهور اشتباه في إصابات أو حدوث إصابات للطلاب أو المعلمين أو غيرهم في المدارس بفيروس كورونا.

وأوضح أنه في حال وجود إصابات بين الطلاب والطالبات أو اشتباه في إصابة داخل الفصل فسيتم تعليق الدراسة الحضورية في الفصل 10 أيام وتحويل العملية التعليمية عن بُعد إلى منصة مدرستي لحين التأكد من أن جميع الطلاب والمعلمين في صحة جيدة.

وأضاف أنه في حال رصد إصابتين أو أكثر في فصول مختلفة بالمدرسة فسيتم تعليق الدراسة الحضورية في تلك المدرسة لمدة 10 أيام، وفقا لتوجيهات وزارة الصحة، وتطبيقا للبروتوكولات الصحية. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. وزير التعليم يوضح آلية التعامل في حال رصد إصابات بكورونا في المدارس

أخبار محلية
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