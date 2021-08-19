وزير التعليم: العام الدراسي المقبل استثنائي.. وحققنا نجاحات كبيرة أثناء الجائحة

استعرض وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (الخميس)، استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد، وآلية العودة الحضورية لمقاعد الدراسة للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، المنعقد اليوم بمشاركة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي.
وقال آل الشيخ إن التعليم حقق إنجازات كبرى، منها اختيار منصة مدرستي ضمن أفضل 4 نماذج تعليمية عالمية عن بعد، كما قطع شوطاً كبيراً خلال الفترة الماضية في تطوير المناهج، حيث تم إعداد 34 منهجاً جديداً، وتطوير 89 منهجاً قائماً.
وأضاف أنه جرى إنهاء ما يقارب من 120 ألف تعديل في محتوى المناهج خلال السنتين الماضيتين، كما حصل 125 طالباً وطالبة على ميداليات في الأولمبياد الدولية خلال عامي 20-2021، وتقدّمت المملكة في اختبارات التيمز 2019 في جميع المؤشرات مقارنةً بنتائج 2015. وفق “أخبار 24”.
كما أشار إلى أن من إنجازات التعليم حصول المملكة على المرتبة الأولى عربياً، و12 على مجموعة العشرين، و14 عالمياً في أبحاث كورونا، لافتاً إلى أن طلبة المرحلة الابتدائية سيبدأون عامهم الدراسي عن بُعد حتى 30 أكتوبر المقبل، من خلال منصة مدرستي، ورياض الأطفال عبر منصة روضتي.
#وزير_التعليم: تبدأ وزارة التعليم عاماً دراسياً استثنائياً في تطبيق مناهج جديدة لسلاسل عالمية، وخططاً دراسية جديدة من خلال ثلاثة فصول دراسية، وتطبيق السنة الأولى المشتركة للثانوية.#واس_عام pic.twitter.com/QnCedzgiFK
— واس العام (@SPAregions) August 19, 2021
#وزير_التعليم: حصول المملكة على المرتبة الأولى عربياً، و12 على مجموعة العشرين، و14 عالمياً في أبحاث #كورونا.#مؤتمر_التواصل_الحكومي pic.twitter.com/G1CJsPrlKf
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) August 19, 2021
#وزير_التعليم: تطوير شامل للخطط الدراسية، وإعداد (34) منهجاً جديداً، وتطوير (89) منهجاً قائماً، وإنهاء ما يقارب من (120) ألف تعديل في محتوى المناهج خلال السنتين الماضية.#مؤتمر_التواصل_الحكومي pic.twitter.com/tB3B0GhmpG
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) August 19, 2021