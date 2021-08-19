بالفيديو.. مواطن يبتكر مواد جديدة تقلل من استهلاك الطائرات للوقود .. وهذه قصته

ابتكر شاب سعودي مشروعاً يدعم صناعة الطائرات ويرفع مستوى السلامة والأمان بها، ويسهم في خفض استهلاكها من الوقود.
وقال مبتكر المشروع المهندس خالد العتيبي، إن مشروعه يتلخص في إنتاج مواد جديدة عبارة عن ألياف كربونية ذات خصائص فيزيائية ميكانيكية مميزة.
وأبان أنه استخدم في المشروع أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في العديد من التطبيقات الهندسية والصناعية الخاصة بهياكل الطائرات الحربية والمدنية والطائرات المروحية والسيارات.
وأوضح، خلال استضافته في برنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة “السعودية”، أن ما يميز المشروع هو أهدافه واستخداماته، إذ إن مادة “الكاربو فايبر” المستخدمة في المشروع تساهم في توفير الوقود وتقليل الوزن داخل الطائرة. وفق “أخبار 24”.
ونوه بأنه أعد مشروعه في معامل إحدى الجامعات بغرب إنجلترا تحت إشراف البروفيسور “جون كمالو”، وذلك خلال عام كامل عندما كان مبتعثاً للدراسة عبر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.
#صباح_السعودية | شاب سعودي يبتكر مشروع يدعم صيانة الطائرات ويرفع مستوى السلامة والأمان بها. pic.twitter.com/sX7iQn6eed
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) August 19, 2021