رسميًا.. الأهلي يحصل على شهادة الكفاءة المالية

أعلن مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، مساء اليوم الخميس، الحصول على شهادة الكفاءة المالية.
وأكدت وزارة الرياضة، أن الأهلي ملتزم بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ 30 أبريل 2021، وفقًا لأحكام الكفاءة المالية للأندية الرياضية.
وقبل ساعات، ذكر الأهلي عبر حسابه على موقع “تويتر”: “أكملت إدارة الأهلي كل المتطلبات المالية والاشتراطات والمعايير اللازمة التي وضعتها لجنة الكفاءة المالية، خلال المواعيد المحددة نظاما، والتي تتيح للنادي تسجيل لاعبيه الجدد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية”.
وقدم رئيس النادي، ماجد النفيعي، خالص شكره وتقديره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على دعمه للنادي الأهلي وجميع أندية الوطن دون استثناء، مثمنا وقفاته غير المستغربة، والتي تأتي في إطار الدعم والاهتمام بالأندية وجميع المنتسبين لها. وفق “أخبار 24”.
وأشاد رئيس الأهلي بمجهودات فريق عمل النادي، الذين قاموا باستكمال كل الاشتراطات الخاصة بشهادة الكفاءة المالية، حيث عملوا على مدار الساعة من أجل إنهاء جميع المعايير والمتطلبات المالية لكل الجهات التي ترتبط بعقود من النادي.