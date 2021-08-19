أكدت شركة سيارات هوراتشيو باجاني “باجاني”، الإيطالية، ‏اليوم (الخميس) توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع‎ ‎صندوق ‏الاستثمارات العامة‎ ‎للاستحواذ على حصة في الشركة‎.
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وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الاتفاقية تتضمن قيام صندوق ‏الاستثمارات العامة بشراء حصة أقلية في باجاني، لينضم إلى ‏مساهمي الشركة.‏

وأشارت إلى أن عائلة باجاني ستحتفظ بحصتها بصفتها مساهمًا ‏رئيسياً، بينما سيحتفظ المؤسس والرئيس التنفيذي ومدير ‏التصميم، هوراتشيو باجاني، بمنصب قيادي ودور محوري في ‏الشركة. ‎
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ولفتت إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية النمو التي ‏تنفذها الشركة، والتي تهدف إلى مواصلة نهجها الإبداعي في قطاع ‏سيارات الهايبر كارز ‎“hypercars”‎، وفي الوقت نفسه استكشاف ‏فرص النمو الجديدة في فئة الرفاهية من خلال إطلاق ‏‏”باجاني آرت‎”‎.

‏"صندوق الاستثمارات" يستحوذ على حصة في "باجاني" ‏الإيطالية

‏"صندوق الاستثمارات" يستحوذ على حصة في "باجاني" ‏الإيطالية

‏"صندوق الاستثمارات" يستحوذ على حصة في "باجاني" ‏الإيطالية

‏"صندوق الاستثمارات" يستحوذ على حصة في "باجاني" ‏الإيطالية

وفق “أخبار 24”.