أكدت شركة سيارات هوراتشيو باجاني “باجاني”، الإيطالية، اليوم (الخميس) توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على حصة في الشركة.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الاتفاقية تتضمن قيام صندوق الاستثمارات العامة بشراء حصة أقلية في باجاني، لينضم إلى مساهمي الشركة.
وأشارت إلى أن عائلة باجاني ستحتفظ بحصتها بصفتها مساهمًا رئيسياً، بينما سيحتفظ المؤسس والرئيس التنفيذي ومدير التصميم، هوراتشيو باجاني، بمنصب قيادي ودور محوري في الشركة.
ولفتت إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية النمو التي تنفذها الشركة، والتي تهدف إلى مواصلة نهجها الإبداعي في قطاع سيارات الهايبر كارز “hypercars”، وفي الوقت نفسه استكشاف فرص النمو الجديدة في فئة الرفاهية من خلال إطلاق ”باجاني آرت”.
وفق “أخبار 24”.