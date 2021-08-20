مصادر: حارس أمن بمدينة المجمعة الرياضية يتهم حسين عبدالغني بالاعتداء عليه

قالت مصادر إن أحد حراس الأمن بمدينة المجمعة الرياضية، ينوي تقديم شكوى رسمية في مركز الشرطة ضد المدير التنفيذي لنادي النصر حسين عبدالغني، حيث اتهمه بالاعتداء عليه.
وأوضحت المصادر أن حارس الأمن اتهم عبدالغني كذلك بإجباره على ركوب الحافلة بعد الاعتداء عليه، قبل أن تتدخل الجهات المختصة.
وبيّنت وفقاً لـ “الجزيرة”، أن هناك اتصالات قائمة بين إدارة النصر ومشرف الأمن بالمدينة الرياضية للاكتفاء باعتذار حسين عبدالغني وإنهاء الأمر.
جدير بالذكر أن نادي النصر تلقى الخسارة الأولى في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمس (الخميس)، بعد سقوطه أمام مستضيفه الفيصلي بهدفين لهدف، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.