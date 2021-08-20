امرأة تتضرر من ارتباط زوجها بأخرى.. ومحكمة بمكة تتدخل لإنصافها

قضت محكمة الأحوال الشخصية في مكة المكرمة، بفسخ نكاح امرأة من زوجها بعد رفعها دعوى قضائية ضده لتقصيره في الحقوق الزوجية.
وأوضحت المحامية أسماء الزهراني، أن الزوجة رفعت دعوى قضائية ضد زوجها بسبب تقصيره بالحقوق الزوجية خاصة الإنفاق على أطفالهما، عقب زواجه من امرأة أخرى.
ولفتت الزهراني وفقاً لـ”سبق”، إلى أن الزوج أقر أمام المحكمة بعدم ممانعته من طلب زوجته الأولى وتسريحها من دون عوض، لينتهي الأمر بفسخ النكاح بينهما.
ونوهت إلى أن هناك فروقاً بين الطلاق والخلع والفسخ؛ كون الأول هو إنهاء العلاقة الزوجية على يد الزوج، وأما الخلع فيكون بطلب المرأة مقابل عوض مالي للزوج، وفسخ عقد النكاح يكون بحكم قضائي بلا عوض.