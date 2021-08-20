نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > امرأة تتضرر من ارتباط زوجها بأخرى.. ومحكمة بمكة تتدخل لإنصافها
20/08/2021   7:05 ص

امرأة تتضرر من ارتباط زوجها بأخرى.. ومحكمة بمكة تتدخل لإنصافها

+ = -
1197

قضت محكمة الأحوال الشخصية في مكة المكرمة، بفسخ نكاح امرأة من زوجها بعد رفعها دعوى قضائية ضده لتقصيره في الحقوق الزوجية.  

وأوضحت المحامية أسماء الزهراني، أن الزوجة رفعت دعوى قضائية ضد زوجها بسبب تقصيره بالحقوق الزوجية خاصة الإنفاق على أطفالهما، عقب زواجه من امرأة أخرى.  

ولفتت الزهراني وفقاً لـ”سبق”، إلى أن الزوج أقر أمام المحكمة بعدم ممانعته من طلب زوجته الأولى وتسريحها من دون عوض، لينتهي الأمر بفسخ النكاح بينهما. 

ونوهت إلى أن هناك فروقاً بين الطلاق والخلع والفسخ؛ كون الأول هو إنهاء العلاقة الزوجية على يد الزوج، وأما الخلع فيكون بطلب المرأة مقابل عوض مالي للزوج، وفسخ عقد النكاح يكون بحكم قضائي بلا عوض.

امرأة تتضرر من ارتباط زوجها بأخرى.. ومحكمة بمكة تتدخل لإنصافها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885169814.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.