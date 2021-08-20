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أخبار المناطق > شارحاً طريقة تجنبها.. مدرب إسعافات يروي قصة طفل توفي بسبب حبة طماطم
20/08/2021   7:04 ص

شارحاً طريقة تجنبها.. مدرب إسعافات يروي قصة طفل توفي بسبب حبة طماطم

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تحدث مدرب إسعافات أوّلية، عن واقعة وفـاة طفل عمره 9 سنوات جراء ابتلاعه “حبة طماطم”.  

وقال مدرب الإسعافات الأولية عمر محمود، بمداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن وفاة الطفل جاءت لعدم معرفة شقيقه الموجود معه بتلك اللحظة بالطريقة الصحيحة لإنقاذه.  

ولفت إلى أن حالات الاختناق من هذا النوع يُمكن تجاوزها بخطوات بسيطة تتضمن التحلي بالهدوء وعدم التوتر، والتأكد من وضعية اليد على جسم المُصاب، والضغط من أسفل إلى أعلى 5 أو 6 مرات حتى يخرج الجسم الغريب. 

 

وفق “أخبار 24”.

شارحاً طريقة تجنبها.. مدرب إسعافات يروي قصة طفل توفي بسبب حبة طماطم

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