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أخبار المناطق > بالفيديو.. مصممة سعودية تُزود المنتجات بـ”باركود” لنقل عادات الأجداد للأطفال
20/08/2021   7:05 ص

بالفيديو.. مصممة سعودية تُزود المنتجات بـ”باركود” لنقل عادات الأجداد للأطفال

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زودت مصممة سعودية، المنتجات التي تصنعها بخدمة “الباركود” لنقل عادات وتقاليد الأجداد للأطفال، وتعليمهم أمور دينهم.

وأوضحت المصممة سارة باقادر في تقرير لقناة “الإخبارية”، أنها وضعت “الباركود” على المنتجات البسيطة التي تستخدم يومياً مثل سجادة الصلاة وسفرة الطعام والأطباق وغيرها.  

ونوهت باقادر إلى أن أبرز الخدمات التي قدمتها هي نقل موروث الأجداد ودعاء أذكار الطعام وأذكار الصلاة وغيرها، حتى يمكن للأطفال تعلمها بسهولة. 

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مصممة سعودية تُزود المنتجات بـ”باركود” لنقل عادات الأجداد للأطفال

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