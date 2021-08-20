الهلال يعلن رسمياً رحيل جيوفينكو بالتراضي ويوجه له الشكر

أعلن نادي الهلال بشكل رسمي اليوم (الجمعة) رحيل اللاعب الإيطالي سباستيان جيوفينكو عن صفوف الفريق، بعد إنهاء إجراءات عقده بالتراضي، مثمناً الجهود التي بذلها في مسيرته مع الفريق.
ونشر الهلال مقطع فيديو عرض أبرز اللحظات لمسيرة اللاعب الإيطالي مع الفريق، والتي توج خلالها بعدة ألقاب أبرزها دوري أبطال آسيا، مقدماً له الشكر على ما قدمه خلال الفترة التي ارتدى فيها القميص الأزرق.
جدير بالذكر أن تقارير إعلامية أشارت إلى فشل مفاوضات جيوفينكو مع نادي باوك اليوناني، وأن رحيل اللاعب في الفريق سيكون بالتراضي ليتم تسجيل الوافد الجديد ماتيوس بيريرا بدلاً منه. وفق “أخبار 24”.
🎬 شكرًا على كل شيء..
شكرًا على الحب.. على الذهب.. على التاريخ.. 🤝💙#شكرًا_جيوفينكو#فيديو_الهلال pic.twitter.com/3gwTzDV8hI
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 19, 2021