متحدث “التجارة” يحذّر من مواقع وهمية تزعم ترخيص التداول الرقمي المحظور

حذّر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، من مواقع وهمية قال إنها تنشر أخباراً كاذبة ومضللة، وتعرض لقطات تلفزيونية زائفة تزعم الترخيص للتداول الرقمي المحظور وتدعو للاستثمار فيه.
وأوضح الحسين أن عرض وتسويق هذه الأخبار يعد جريمة يعاقب عليها النظام، وأن وزارة التجارة تعمل مع الجهات المختصة على تتبع هذه المواقع وملاحقة المضللين واتخاذ اللازم حيالهم.
جدير بالذكر أن الجهات المعنية في المملكة أعلنت في وقت سابق منع تداول العملات الرقمية، وأنها تعد غير قانونية ولا يسمح لأي طرف أو فرد بتداولها. وفق “أخبار 24”.