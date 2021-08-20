“هي لنا دار”.. إطلاق هوية اليوم الوطني السعودي 91

أُطلقت هوية “اليوم الوطني السعودي الـ91″، والتي حملت عبارة “هي لنا دار”، في إطار التأكيد على مشاركة الجميع من مواطنين ومُقيمين في الاحتفاء به.
وجاء شعار “هي لنا دار” ليؤكد بأن اليوم الوطني السعودي مُبهج ويشعر فيه المواطن والمُقيم بالانتماء الكبير إلى الدار التي فتحت أبوابها وجعلت لهم كياناً من خلاله يتعلمون ويعلمون ويحققون ويساهمون جميعاً في حماية وبنا وازدهار المملكة.
ودعت البوابة الإلكترونية لـ”اليوم الوطني السعودي الـ91″، الجميع من مواطنين ومُقيمين إلى المشاركة في الاحتفال والاحتفاء بهذا اليوم. وفق “أخبار 24”.