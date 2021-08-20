نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “هي لنا دار”.. إطلاق هوية اليوم الوطني السعودي 91
20/08/2021   7:04 ص

“هي لنا دار”.. إطلاق هوية اليوم الوطني السعودي 91

+ = -
781

أُطلقت هوية “اليوم الوطني السعودي الـ91″، والتي حملت عبارة “هي لنا دار”، في إطار التأكيد على مشاركة الجميع من مواطنين ومُقيمين في الاحتفاء به. 

وجاء شعار “هي لنا دار” ليؤكد بأن اليوم الوطني السعودي مُبهج ويشعر فيه المواطن والمُقيم بالانتماء الكبير إلى الدار التي فتحت أبوابها وجعلت لهم كياناً من خلاله يتعلمون ويعلمون ويحققون ويساهمون جميعاً في حماية وبنا وازدهار المملكة.     

ودعت البوابة الإلكترونية لـ”اليوم الوطني السعودي الـ91″، الجميع من مواطنين ومُقيمين إلى المشاركة في الاحتفال والاحتفاء بهذا اليوم. وفق “أخبار 24”.

“هي لنا دار”.. إطلاق هوية اليوم الوطني السعودي 91

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885169822.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.