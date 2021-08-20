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اخبار رياضية > المولد يشدد على صعوبة مواجهة الشباب
20/08/2021   7:11 ص

المولد يشدد على صعوبة مواجهة الشباب

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أكد مدافع نادي الاتفاق، سعيد المولد على صعوبة مواجهة فريقه أمام نظيره الشباب ضمن الجولة الثانية من دوري المحترفين.

وشدد المولد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، على أن فريقه عاقد العزم للظفر بالنقاط الثلاث مشيراً إلى أنهم يدركون مدى صعوبة المباراة كون الشباب يستضيف المباراة ويسعى لتعويض خسارته في بداية الدوري.

وأضاف سعيد المولد، أن زملائه اللاعبين لديهم الإصرار لتحقيق الفوز والعودة إلى الدمام بالنقاط الثلاث والتقدم في سلم ترتيب الدوري. وفق “أخبار 24”.

ويستعد الاتفاق لمواجهة الشباب، مساء يوم السبت على استاد الملك فهد الدولي بالرياض ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المولد يشدد على صعوبة مواجهة الشباب

اخبار رياضية
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