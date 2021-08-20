هل بالضرورة السعر الأغلى يعني أن المنتج ذا جودة أعلى؟.. “المواصفات” تجيب

أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مدى صحة العلاقة الطردية بين غلاء السعر وارتفاع جودة المنتج المعروض للبيع.
وقالت الهيئة في الحلقة العاشرة من “بودكاست بالملي” على حسابها بموقع “تويتر”، إن نمط الشراء السائد عبر التاريخ وحتى الآن، أن العلاقة بين السعر والجودة طردية، فكلما كان السعر مرتفعاً أصبح ذلك مؤشراً عند الكثيرين لجودة المنتج.
وأبانت أنه لا أحد يستطيع نفي صحة طردية هذه العلاقة، وذلك لاعتبار أن تطبيق أسس الجودة ومواصفاتها يتطلب مقاييس محددة لشراء المواد الخام، وتوفر العمالة المؤهلة، ما ينعكس مباشرة على ارتفاع قيمة المنتج النهائي. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه لا يمكن بالضرورة اعتماد أن السعر الأغلى يساوي الجودة الأعلى كقاعدة حتمية، ففي أحيان كثيرة تسهم تكلفة الاستيراد من دول بعيدة والشحن والنقل في رفع سعر المنتج، ولا علاقة للجودة بالأمر، وذلك بخلاف منتج آخر أجود وأرخص صنع خلف معرض البيع مباشرة.
هل بالضرورة السعر الأغلى يعني الحصول على المنتج ذي الجودة الأعلى؟#المواصفات_تحميك pic.twitter.com/MmD99DD2Ca
— المواصفات السعودية (@SASOGOV) August 20, 2021