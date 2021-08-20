التقديم يبدأ غداً.. جامعة نجران تعلن توفر وظائف أكاديمية شاغرة بنظام التعاقد للعام الجامعي الجديد

أعلنت جامعة نجران، حاجتها لشغل عددٍ من الوظائف الأكاديمية للجنسين بكفاءات وطنية مؤهلة علمياً وعملياً على درجة “أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد”، وذلك بنظام التعاقد للعام الجامعي 1443هـ.
وأوضحت الجامعة أنه يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو من جامعة خارجية معترف بها، وأن يكون تخصص الدكتوراه امتداداً لتخصص البكالوريوس والماجستير، وأن تكون جميع الشهادات عن طريق التفرغ التام والانتظام الكامل.
كما يشترط أن يكون التقدير العام في درجة البكالوريوس جيد جدًا على الأقل، وأن تُرفق معادلة درجة الدكتوراه في حال الحصول عليها من جامعة خارج المملكة، مع أفضلية القبول لمن لديه إنتاج علمي منشور أو مقبول للنشر في المجلات العلمية المحكّمة المعتمدة، إضافة إلى تحقيق المتقدم الشروط الخاصة للكلية المتقدم عليها. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن المستندات المطلوبة هي صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول، وصورة مصدقة من الوثيقة والسجل الأكاديمي لكل من درجة “البكالوريوس والماجستير والدكتوراه”، وفي حال الحصول على المؤهل من جامعة خارجية فيتم إرفاق صورة معتمدة من معادلات الوثائق، وصورة من الخبرات الأكاديمية، والنشر العلمي.
ودعت الجامعة المتقدمين إلى رفع المستندات كافة عبر الموقع الإلكتروني بدءًا من يوم غدٍ السبت، وينتهي التقديم بتاريخ 20 من ذات الشهر، مشيرة إلى أن التقديم إلكتروني وسيتم استبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط.