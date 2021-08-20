تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، من إحباط محاولات لتهريب كمية من مادة “الكوكايين” المخدرة، عُثر عليها مُخبأة داخل أحشاء 6 مسافرين قدموا إلى المملكة عبر المطار.
وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي اشتبه المفتش الجمركي بعدد 6 من ركاب الرحلة، وبتطبيق معايير الاشتباه، وذلك بفحصهم عبر أنظمة فحص الأحشاء بالأشعة، تبيّنت إيجابية الفحص.
وأشارت إلى أنه عُثر بداخل أحشاء هؤلاء المسافرين على ما مجموعه 244 كبسولة تحتوي جميعها على أكثر من 2.6 كيلوجرام من “الكوكايين”.
وأكدت أن أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها إلى المملكة، ومن ذلك محاولة إدخال المخدرات بإخفائها داخل الأحشاء، إلا أن الهيئة تقف بالمرصاد عبر جميع منافذها الجمركية أمام محاولاتهم البائسة، وذلك تحقيقًا لأهم مرتكزاتها ومسؤولياتها والمتمثل في حماية الوطن ومقدراته من هذه الآفات.
يُذكر أن الهيئة تمكنت مطلع الأسبوع الجاري من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 1.6 مليون حبة كبتاجون عبر ميناء جدة الإسلامي، كانت مُخبأة في إرسالية عبارة عن “شاحنة” وردت إلى المملكة عبر الميناء.
وفق “أخبار 24”.