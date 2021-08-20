بقوة 400 حصان.. “نيسان” تزيح الستار عن سيارتها الرياضية الجديدة “Z”

أزاحت شركة نيسان اليابانية، الستار عن سيارتها الجديدة نيسان “Z” الرياضية، التي أعيد تصميمها بالكامل بناء على الطرازات السابقة من سيارات زد.
وتتميز السيارة الجديدة بغطاء محرك طويل وسقف ينحني لأسفل باتجاه الخلف، كما تحتوي من الداخل على شاشة تعمل باللمس مقاس 8 إنشات، وثلاثة عدادات كلاسيكية تؤشر لسرعة وضغط التوربو وقوة “الفولت” في النظام الكهربائي.
وتحتوي السيارة على محرك V6 توربو بقوة 400 حصان مع 6400 دورة في الدقيقة، بالإضافة إلى 350 رطلاً/قدم من عزم الدوران بدءاً من 1600 إلى 5600 دورة في الدقيقة، مع زيادة 68 حصاناً في قوة المحرك و30% في عزم الدوران، وقد صُمم محرك السيارة من أجل تقديم أداء قوي يستجيب بسلاسة للسائق، ومن المتوقع أن يكون هناك تحسن بنسبة 15% في قدرة السيارة على التسارع من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة.
وستتوفر “زد” في نسختين “سبورت” و”بيرفورمنس”، وتمتاز النسخة الأخيرة بجناح خلفي ومقاعد مصنوعة من الجلد ونظام التحكم في الانطلاق، وبعض الإضافات الأخرى، وسيتم طرحها للبيع في ربيع عام 2022، كما سيعلن عن أسعارها في أقرب وقت.
وفق “أخبار 24”.