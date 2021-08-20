أصبحت الهواتف الذكية جزءًا هامًا في حياة الملايين من الأشخاص، والبعض يعتمد عليها في العمل أو قضاء أمورهم الشخصية، وكذلك في الترفيه وممارسة الألعاب الإلكترونية.
وساعد التقدم التكنولوجي في طرح العديد من أنواع الهواتف الذكية التي تتمتع بعمر افتراضي طويل، وأحيانا لا يلجأ الإنسان لاستبدال هاتفه إلا كل 3 أو 4 سنوات، وفي أحيان أخرى قد يضطر للاستغناء عن هاتفه القديم وشراء واحد جديد.
وهناك علامات تخبرك أن الوقت قد حان لشراء هاتف جديد، ووفقا لبوابة Mail.ru Hi-tech الروسية، فهذه العلامات تتمثل في التالي:
نفاد شحن البطارية بسرعة
يعد ضعف البطارية السبب الأكثر شيوعًا لشراء هاتف جديد، وعلى الرغم من أن العديد من مراكز خدمة وصيانة الهواتف توفر خدمة استبدال البطارية، إلا أن جودتها لا تصمد في كثير من الأحيان.
الهاتف يتباطأ حتى في المهام الأساسية
يحتاج الفرد لشراء هاتف ذكي جديد إذا وجد أن الهاتف أصبح بطيئاً حتى في تنفيذ المهام الأساسية، أو أن أداءه بات ضعيفاً في التعامل مع بعض التطبيقات، أو أن الشاشة التي تعمل باللمس لا تستجيب إلا بعد وقت طويل، كما ينطبق ذلك أيضا على الهواتف التي ترتفع درجة حرارتها في غضون وقت قصير من الاستخدام.
جودة الصور والفيديو تصبح لا قيمة لها
يعتمد الكثيرون على هواتفهم الذكية في التقاط الصور، وعلى الرغم من قيام بعض الشركات بإطلاق تحديثات وتطبيقات لتحسين جودة كاميرا الهاتف إلا أن ذلك لا يلغي حقيقة أن أفضل الهواتف الذكية في غضون عامين تتلاشى فيها إمكانات الصور، وإذا أصبحت جودة الصور والفيديو في هاتفك لا قيمة لها فاعلم أنه حان الوقت لشراء هاتف جديد.
حجم الذاكرة لا يكفي حتى للمهام الأساسية
يتفاجأ البعض أحيانا بأنه لا تتوفر في هواتفهم ذاكرة كافية لتحديث التطبيقات المثبتة أو تنزيل ملفات جديدة، وعندما يصبح هذا الأمر مشكلة بالنسبة لهم، يصبح عليهم البدء في البحث عن هاتف جديد بذاكرة تفي باحتياجاتهم.
وفق “أخبار 24”.