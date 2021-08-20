المملكة تستضيف رسميًا ربع نهائي ونهائي دوري أبطال آسيا 2021

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم (الجمعة)، إقامة أدوار ربع النهائي وقبل النهائي من دوري أبطال آسيا 2021 لمنطقة الغرب إلى جانب المباراة النهائية من البطولة في المملكة.
وأكد الاتحاد أنه ينتظر تأكيد المكتب التنفيذي على قرار لجنة المسابقات بخصوص استضافة مباريات الأدوار الإقصائية بنظام التجمع.
وكان الاتحاد الآسيوي قرر، في وقت سابق، إقامة جميع مباريات الأدوار الإقصائية من جولة واحدة في دوري أبطال آسيا للنسخة الحالية، على أن يقام الدوْران ربع النهائي وقبل النهائي خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر المقبل، في حين تجرى المباراة النهائية يوم 23 نوفمبر المقبل. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الإمارات وطاجيكستان قدمتا في الأيام الماضية طلبا لاستضافة هذه المباريات لكن الاتحاد الآسيوي حسم قراره لصالح المملكة.