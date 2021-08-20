“المواصفات”: إصدار أول شهادة اعتماد طراز لمركبة كهربائية في المملكة

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن استقبال عدة طلبات من مصنعي المركبات الكهربائية للحصول على “شهادة اعتماد طراز لمركبة كهربائية”، وذلك وفقا لمتطلبات اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية.
وأوضحت الهيئة أنها أصدرت حتى الآن شهادة اعتماد لطراز واحد، مشيرة وفقاً لـ”الاقتصادية”، إلى أن التراخيص الخاصة بمحطات شحن المركبات الكهربائية، وحقوق المستهلك في مجال صيانة السيارات الكهربائية، تقع تحت اختصاصات مسؤوليات عدد من الجهات المعنية، وهو أمر خارج الاختصاصات الفنية لهيئة المواصفات.
وأبانت أنها اشترطت أن يتم إصدار شهادة اعتماد الطراز السعودية للطرازات المستهدفة قبل بدء السماح باستيراد المركبات الكهربائية وشواحنها بصورة تجارية، مبينة أنها تواصل أعمالها للتعريف بالمتطلبات الفنية لمنح شهادات المطابقة للمركبات الكهربائية والشواحن والملحقات الخاصة بها.
وأشارت إلى أنها تتولى إصدار شهادة اعتماد الطراز ودراسة الوثائق التي تثبت سلامة ومأمونية المركبات، وفقا لما نصت عليه اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية، مشيرة إلى أن منظومة العمل مستمرة في دراسة مختلف الجوانب لتهيئة البنية التحتية لاستقبال هذا النوع من السيارات في الأسواق.