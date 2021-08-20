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أخبار محلية > وزير الثقافة ينشر صورة له أمام النصب التذكاري للمتنبي في بغداد.. ويعلق عليها بهذه الأبيات
20/08/2021   4:59 م

وزير الثقافة ينشر صورة له أمام النصب التذكاري للمتنبي في بغداد.. ويعلق عليها بهذه الأبيات

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نشر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان صورة له من أمام النصب التذكاري للشاعر العربي أبو الطيب المتنبي؛ في العاصمة العراقية بغداد.

وعلّق الوزير على الصورة التي نشرها على حسابه بموقع “تويتر”: بأبيات شعر للمتنبي قال فيها:

أَعَزُّ مَكَانٍ في الدُّنَى سَرْج سَابِحٍ

وَخَيْر جَلِيْسٍ في الزَّمان كِتابُ

وأعلن وزير الثقافة أمس الخميس، اختيار جمهورية العراق ضيف شرف لمعرض الرياض الدولي للكتاب في نسخته التي ستقام في أكتوبر المقبل، مبيناً أن اختيار العراق يأتي في سياق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين، وفي إطار الجهود المشتركة من البلدين لتعزيز التعاون في جميع المجالات، ومنها الثقافية.

وكان الأمير بدر بن فرحان قد زار العراق في أبريل من العام 2019، ضمن وفد المجلس التنسيقي السعودي العراقي، حيث زار عدداً من المواقع التاريخية والثقافية في بغداد، وتجوّل في شارع المتنبي، والقشلة “مقر الحكومة القديمة”، كما زار القصر العباسي، وبيت الوالي، وبيت الملك غازي، ومنطقة الميدان، إضافة إلى النصب التذكاري للشاعر أبي الطيب المتنبي.

الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان

وفق “أخبار 24”.

وزير الثقافة ينشر صورة له أمام النصب التذكاري للمتنبي في بغداد.. ويعلق عليها بهذه الأبيات

أخبار محلية
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