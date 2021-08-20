تجنبك لهذه العادات الثلاث يساعد على إطالة عمرك بنحو 7 أعوام

أوصت دراسة أمريكية بتجنب 3 عادات تضر بالصحة، مؤكدة أن الابتعاد عن هذه العادات سيساهم في إطالة عمر الإنسان لنحو 7 أعوام أخرى.
وأوضحت الدراسة أن هذه العادات تتمثل في: الإفراط في تناول الطعام، والتدخين، وشرب الكحول، مدللة على صحة ذلك بتنائج دراسة أجريت على أكثر من 14 ألف مشارك تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 89 عاما، خلال الفترة من عام 1998 إلى عام 2012.
حقائق توصلت إليها الدراسة
توصل الباحثون التابعون لجامعة ميشيغان إلى أن الأشخاص الذين تجنبوا هذه العادات الثلاثة عاشوا 7 سنوات أطول من غيرهم ممن يمارسون هذه العادات، فضلا عن أنهم لم يعانوا إعاقة تمنعهم عن ممارسة أنشطتهم اليومية.
ووجدوا أن الأشخاص الذين لا يدخنون ولا يعانون البدانة الناتجة عن الإفراط في تناول الطعام عاشوا أطول لمدة تتراوح ما بين 4 و5 سنوات؛ مقارنة بغيرهم ممن يدخنون ويعانون البدانة.
توصية مشابهة
لم تكن دراسة الباحثين في جامعة ميشيغان الوحيدة التي حذرت من مخاطر الإفراط في تناول الطعام، وما يتبعه من زيادة الوزن وأضرار صحية أخرى، إذ إن خبراء صحة آخرين سبق أن حذروا أيضا من هذا الأمر، وأوصوا بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والسوائل والعناصر الغذائية المفيدة بدلاً من الدهون والأطعمة المصنعة.
راقب جسمك
قدم خبراء الصحة نصائح أخرى تساعد أيضا في إطالة العمر، ومنها أن يراقب المرء جسده لاكتشاف أي مشاكل صحية يعانيها أو قد تطرأ عليه، وكذلك تساعد هذه المراقبة على دفعه لاتباع أسلوب حياة صحي. وفق “أخبار 24”.
تجنب التوتر والضغط النفسي
وأشار الخبراء إلى أن التوتر والضغط النفسي يؤثر بالسلب على صحة الإنسان، وقد يعرضه ذلك لمخاطر الإصابة بأمراض القلب، فضلا عن تسريع ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة عليه، لذا فمن الأفضل أن يقلل الإنسان من التوتر ويحاول إسعاد نفسه والابتعاد عن أي ضغوط نفسية تضر بصحته.
ممارسة الرياضة
وأكدوا أهمية الحرص على ممارسة الرياضة، وذلك لفوائدها العديدة؛ إذ إنها تقلل من التوتر وتقلل من خطر الإصابة بأمراض السرطان والقلب، كما أنها تساعد في تحسين النوم والمزاج، وينصح بممارستها بانتظام.