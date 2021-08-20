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أخبار محلية > خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس التونسي ويؤكد تقديم دعم صحي إضافي لبلاده
20/08/2021   5:03 م

خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس التونسي ويؤكد تقديم دعم صحي إضافي لبلاده

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً، اليوم الجمعة، بالرئيس التونسي قيس سعيد، أكد فيه على حرص المملكة على أمن تونس واستقرارها.

وأوضح خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال، أن المملكة تتابع باهتمام بالغ التطورات التي تمر بها تونس، مؤكداً حرص المملكة على أمنها واستقرارها، ووقوف المملكة إلى جانب تونس في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها حتى تتجاوزها.

وأكد أنه وجه الجهات المختصة في المملكة بسرعة تقديم دعم صحي إضافي لتونس يضاف للمساعدات السابقة للمساهمة في تلبية احتياج القطاع الصحي التونسي. وفق “أخبار 24”.

من جهته، أعرب الرئيس التونسي، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، على هذه المبادرة النبيلة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وجدد تقديره لما تقوم به المملكة من مساندة لتونس في هذا الظرف الوبائي الصعب، مما كان له الأثر الكبير في إنقاذ حياة الآلاف، ودعم وتمكين للمؤسسات الصحية.

خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس التونسي ويؤكد تقديم دعم صحي إضافي لبلاده

أخبار محلية
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