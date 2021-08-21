الشيخ “السلمي” يوضح حكم مقاضاة الوالدين للمطالبة بمبلغ من المال

ردّ عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء، الشيخ عبدالله السلمي، على سؤال عن حكم لجوء الابن للقضاء لمطالبة الأم بمبلغ حصلت عليه بضمان منزله.
وقال، خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة، إنه لا يجوز مقاضاة الابن لأمه، كما لا يجوز مطالبة الأم.
وأضاف أن الفقهاء أجمعوا على أنه لا يجوز قبول دعوى قضائية ضد الوالدين، وذلك أسوة برسول الله ﷺ عندما قال “أنت ومالك لأبيك” ردًا على شخص جاء لمقاضاة أبيه.
“أنت ومالك لأبيك”
الشيخ د. عبدالله السلمي يوضح حكم لجوء الابن للقضاء لمطالبة الأم بمبلغ استدانته منه#يستفتونك
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— قناة الرسالة (@alresalahnet) August 20, 2021
وفق “أخبار 24 “.