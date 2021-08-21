باحث في العلاج المناعي: الأجسام المضادة قادرة على مواجهة متحورات “كورونا”

قال الباحث في العلاج المناعي الدكتور محمد علي، إن الأجسام المضادة قادرة على مواجهة متحورات فيروس كورونا بكل أنواعها.
وأوضح الدكتور علي خلال مداخلة مع قناة “العربية”، أن التطعيم باللقاحات هو الأمر الأساسي في التعامل مع جائحة كورونا، لافتاً إلى أن العلاج بالأجسام المضادة مخصص للأشخاص المصابين بأمراض مناعية مزمنة.
وحول إمكانية أخذ الأجسام المضادة كجرعة ثالثة أو معززة للأشخاص الذين لم يتلقوا أي جرعات من لقاح كورونا، أكد أن العلاج بالأجسام المضادة له استعمالات محددة، وليس متاحاً لجميع الأشخاص. وفق “أخبار 24 “.
الباحث في العلاج المناعي محمد الحاج علي: العلاج بالأجسام المضادة مخصص للمصابين بأمراض مناعية مزمنة وقادر على مواجهة المتحورات#العربية pic.twitter.com/G92lusANFU
— العربية (@AlArabiya) August 21, 2021