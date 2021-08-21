ضمن فريق بحثي.. مبتعث سعودي يصمم لوحات إرشادية للسكك الحديدية البريطانية

تمكّن مبتعث سعودي بجامعة كرانفيلد البريطانية ضمن فريق بحثي، من تصميم لوحات إرشادية للسكك الحديدية البريطانية باستخدام المواد المركبة لضمان البقاء لفترة أطول.
وقال المتخصص في هندسة المواد المتقدمة سهيل الغامدي خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن فكرة المشروع جاءت لمجابهة المشاكل التي تواجه السكك الحديدية البريطانية؛ بسبب التصميم الحالي للمواد المستخدمة في اللوحات الإرشادية حيث إنه يجعلها عرضة للصدأ والتآكل، فضلاً عن صعوبة الصيانة والفك والتركيب. وفق “أخبار 24 “.
وأضاف الغامدي أن أبرز مميزات التصميم تتمثل في تكونه من 5 قطع فقط، وتسهيل عملية الصيانة، وإمكانية تحرك اللوحة مع اتجاه القوة أو الصدمة، والتكلفة القليلة، لافتاً إلى أنه تم البدء في تطبيق المشروع بعدد محدود من الطرق كنوع من التجربة.
فيديو | “الغامدي” يصمم ضمن فريق بحثي لوحات إرشادية للسكك الحديدية في #بريطانيا#النشرة#الإخبارية pic.twitter.com/jxf9vqBdnT
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 20, 2021