طبيبة روسية تحذر من خطورة “كورونا” على العين

كشفت طبيبة عيون روسية عن أن العديد من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا يعانون من مشكلات في الرؤية خاصة في المرحلة الأولى من الإصابة بالفيروس.
وقالت الدكتورة أربين أداميان خلال حديثها لوكالة prime الروسية، إن الفيروس يُشكل خطورة على العين؛ لأنه يُتلف الأوعية الدموية داخل العين، ويتسبب في حدوث تجلط الدم، والتهاب الملتحمة والأوعية الدموية.
وأضافت أن الفيروس غالباً ما يصيب العينين ويمكنه البقاء في الغشاء المخاطي للعين فترة طويلة، لافتةً إلى أن الأخير يعتبر بيئة صالحة للفيروس؛ نظراً لمستوى الحموضة الموجودة، ناصحة الجميع بمراجعة الطبيب المختص عند الشعور بفقدان الرؤية أو ظهور بقع أمام العين. وفق “أخبار 24 “.
وتابعت أنه يمكن تشخيص إصابة العين بالفيروس من خلال عدة أعراض هي: تشنجات وتورم الجفون، وإفرازات وضبابية الرؤية، واحمرار العين، وحكة في الجفون، وتدمع غزير، والشعور بوجود جسم غريب في العين.