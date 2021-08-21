نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مختص: “المفطح” وجبة صحية.. وهذا هو الدليل
21/08/2021   10:06 ص

مختص: “المفطح” وجبة صحية.. وهذا هو الدليل

+ = -
482

استعرض أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني المشارك بجامعة طيبة، الدكتور محمد الأحمدي، كيفية التعايش مع الأنماط الغذائية الصحية دون شعور بالضيق.

وأوضح، خلال حديثه في برنامج “من السعودية” على قناة “السعودية”، أن المرء يجب أن يتعامل مع النمط الغذائي الصحي على أنه سلوك حياتي، حتى وإن كان يعاني في اتباع هذا النمط الغذائي.

وبسؤاله عن طبق المفطح، قال الأحمدي إنه يُعد من الوجبات الصحية، حيث يتكون من الأرز، وهو من الكربوهيدرات الصحية، بالإضافة إلى اللحم، الذي يُصنف من البروتينات الصحية، إلا أن تناول المفطح بكميات كبيرة هو الأمر الضار. وفق “أخبار 24 “.

مختص: “المفطح” وجبة صحية.. وهذا هو الدليل

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885169942.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.