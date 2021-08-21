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أخبار المناطق > بالفيديو.. مسؤول بـ”الزكاة والضريبة والجمارك”: لدينا إمكانيات كثيرة لإحباط عمليات التهريب
21/08/2021   10:10 ص

بالفيديو.. مسؤول بـ”الزكاة والضريبة والجمارك”: لدينا إمكانيات كثيرة لإحباط عمليات التهريب

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أكد المستشار الأمني بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ماجد الصبي، أن الهيئة لديها إمكانيات كثيرة تساعد على الكشف عن محاولات تهريب المخدرات، وأبرزها الخبرات الواسعة لدى موظفي الجمارك.  

وأوضح الصبي خلال مداخلة على القناة “السعودية”، أن تلك الإمكانيات تتضمن التقنيات الأمنية المُستخدمة للكشف عن محاولات التهريب، مشيراً إلى أن الهيئة تقف بالمرصاد لكل أنواع التهريب.  

ودعا الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب عبر الإبلاغ عن أي حالات يتم رصدها من خلال التواصل مع الهيئة. 

 

وفق “أخبار 24 “.

بالفيديو.. مسؤول بـ”الزكاة والضريبة والجمارك”: لدينا إمكانيات كثيرة لإحباط عمليات التهريب

أخبار المناطق
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