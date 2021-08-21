بالفيديو.. مسؤول بـ”الزكاة والضريبة والجمارك”: لدينا إمكانيات كثيرة لإحباط عمليات التهريب

أكد المستشار الأمني بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ماجد الصبي، أن الهيئة لديها إمكانيات كثيرة تساعد على الكشف عن محاولات تهريب المخدرات، وأبرزها الخبرات الواسعة لدى موظفي الجمارك.
وأوضح الصبي خلال مداخلة على القناة “السعودية”، أن تلك الإمكانيات تتضمن التقنيات الأمنية المُستخدمة للكشف عن محاولات التهريب، مشيراً إلى أن الهيئة تقف بالمرصاد لكل أنواع التهريب.
ودعا الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب عبر الإبلاغ عن أي حالات يتم رصدها من خلال التواصل مع الهيئة.
ماجد الصبي: لدينا ممكنات كثيرة تساعدنا على الكشف لمثل هذه المحاولات لتهريب المخدرات أبرزها الخبرات الواسعة لدى أبطالنا في الجمارك.#قناة_السعودية pic.twitter.com/FEmAY0ADVm
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) August 20, 2021
وفق “أخبار 24 “.