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أخبار محلية > “الصحة” توضح كيف يتم التعامل مع الاكتئاب أثناء العمل
21/08/2021   10:11 ص

“الصحة” توضح كيف يتم التعامل مع الاكتئاب أثناء العمل

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كشف وزارة الصحة عن بعض الطرق التي يمكن للشخص من خلالها التعامل مع الاكتئاب في العمل، ومنها مراجعة الطبيب وجعل التعافي أهم أولوياته 

ونصحت الوزارة الأشخاص المصابين بالاكتئاب بضرورة التركيز على الإيجابيات التي تدفعهم للعمل مثل الاستقلالية، والتحدث مع الزملاء والأسرة والمدير عن الأمور التي تزيد من شعورهم بالتوتر؛ لأن ذلك يُساعد على التعافي.  

وأشارت إلى أن الشخص يجب عليه ألا يتوقع أن يخلو العمل من المصاعب والأخطاء حتى لو لم يكن مصاباً بالاكتئاب، داعيةً إلى الانتباه لأعراض الاكتئاب التي تكمن في فقدان التركيز، وتعلم طرق التعامل معها.  

"الصحة" توضح كيف يتم التعامل مع الاكتئاب أثناء العمل

وفق “أخبار 24 “.

“الصحة” توضح كيف يتم التعامل مع الاكتئاب أثناء العمل

أخبار محلية
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